Villarreal vence Rennes e termina líder do Grupo F da Liga Europa

Tudo poderia ter mudado no último suspiro, quando Lorenz Assignon marcou para o Rennes nos acréscimos (90'+11), mas o gol acabou sendo anulado após revisão do VAR.

Missão cumprida para o Villarreal: o time espanhol venceu o Rennes por 3 a 2 nesta quinta-feira (14), fora de casa, e terminou como líder do Grupo F da Liga Europa, o que garante uma vaga direta nas oitavas de final.

Antes, o Villarreal já tinha ficado duas vezes à frente no placar, marcando com Gerardo Moreno (36' de pênalti) e Ilias Akhomach (62'), mas os franceses conseguiram empatar com Assignon (37') e Ludovic Blas (79').

O gol da vitória saiu pouco depois da última reação do Rennes, quando Dani Parejo aproveitou assistência de Alejandro Baena e mandou a bola para as redes (80').

A liderança era o objetivo tanto do Villarreal como do Rennes, que também já estava classificado. O empate servia para os franceses, mas a derrota os coloca na segunda posição.

O 'Submarino Amarelo' encerra a fase de grupos com 13 pontos, um à frente do Rennes. O Maccabi Haifa (5 pontos), que venceu o Panathinaikos (4 pontos) por 2 a 1 em Atenas, ficou em terceiro e vai para o playoff da Liga Conferência, enquanto os gregos estão fora das competições europeias.

