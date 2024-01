UE decide iniciar diálogo de adesão com Ucrânia, que comemora 'vitória'

A União Europeia (UE) chegou a um acordo, nesta quinta-feira (14), para iniciar com a Ucrânia negociações formais para sua adesão ao bloco, uma decisão que envia uma mensagem sobre a unidade europeia e que o governo da Ucrânia comemorou como uma "vitória". O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou na rede X que os países do bloco "decidiram abrir negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ademais, a UE concordou em conceder à Geórgia a condição de país aspirante à adesão.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reagiu na rede X ao assinalar que a decisão é "uma vitória para a Ucrânia. Uma vitória para toda a Europa". Segundo o líder ucraniano, trata-se de um triunfo "que motiva, inspira e fortalece". Esta era a decisão mais sensível que os dirigentes da UE tinham em mãos na cúpula que começou nesta quinta, já que a oposição da Hungria para abrir essas negociações parecia inflexível. Ao chegar à sede da reunião, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, afirmou que "não há razões para discutir nada, porque as condições [impostas à Ucrânia] não foram cumpridas [...] Não estamos em posição de começar a negociar". Uma fonte diplomática europeia garantiu à AFP que Orban aceitou se ausentar temporariamente da sala de reuniões no momento em que os 26 países restantes do bloco aprovaram a moção.

Outra fonte, um funcionário europeu, indicou que essa decisão "não encontrou oposição". Um pouco mais tarde, Orban publicou no Facebook um vídeo afirmando que seu país se absteve na decisão, e acrescentou que a Hungria "não deseja compartilhar responsabilidade" por essa determinação. Zelensky conversou com seus colegas europeus por videoconferência e, em seu pronunciamento, os advertiu que rejeitar o diálogo representaria um fracasso para a Ucrânia que a Rússia utilizaria em seu favor.

"Não deem a ele [o presidente russo, Vladimir Putin] sua primeira - e única - vitória deste ano", suplicou. Por sua vez, a presidente da Moldávia, Maia Sandu, afirmou na rede X que seu país "virou hoje uma página com o sinal verde da UE para as conversas de adesão". Esta decisão acontece no momento em que se acumulavam as dúvidas sobre a continuidade do apoio dos países ocidentais à Ucrânia em sua guerra contra a invasão russa, que começou em fevereiro de 2022.