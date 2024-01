UE chega a acordo para reformar seu mercado energético

"A reforma busca fazer com que os preços da eletricidade dependam menos dos preços voláteis dos combustíveis fósseis", e visa também "proteger os consumidores dos aumentos dos preços", e "acelerar a incorporação de energias renováveis", especificou Ribera.

"O Conselho e o Parlamento chegaram a um acordo provisório para reformar a concepção do mercado energético da UE", anunciou a ministra espanhola da Energia, Teresa Ribera, cujo país detém a presidência rotativa do bloco.

Os planos da Europa visam tornar o mercado menos exposto à volatilidade e foram uma resposta à ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, responsável por disparar os preços da energia.

"O acordo é uma grande notícia que ajudará a reduzir ainda mais a dependência da UE do gás russo, e promoverá a energia livre de combustíveis fósseis para reduzir as emissões de gases do efeito estufa", continuou Ribera em comunicado.

Entretanto, o acordo deve ser aprovado e adotado tanto pelo Conselho Europeu quanto pelo Parlamento Europeu.

O pilar do acordo é a implementação dos chamados Contratos por Diferença (CFD, em inglês) a um preço garantido pelo Estado.

Neste mecanismo, caso o preço do mercado atacadista seja superior ao preço fixado, o produtor de eletricidade deve devolver o lucro adicional obtido ao Estado, que pode redistribui-lo entre os consumidores.

Caso o preço do atacado seja inferior ao preço fixado, o produtor receberia uma indenização do Estado.