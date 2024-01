UE chega a acordo ESG sobre sustentabilidade empresarial, mas bancos ficam de fora

O Conselho e o Parlamento Europeu chegaram nesta quinta-feira, 14, a um acordo provisório sobre a diretiva relativa ao dever de sustentabilidade empresarial (CSDDD, na sigla em inglês), que visa reforçar a proteção do ambiente e dos direitos humanos na UE e a nível mundial. Em comunicado, o Conselho Europeu aponta que a diretiva sobre o dever de diligência estabelecerá obrigações para as grandes empresas relativas aos impactos adversos reais e potenciais sobre os direitos humanos e o ambiente, no que diz respeito às suas próprias operações, às das suas subsidiárias e às realizadas pelos seus parceiros comerciais.

Por sua vez, segundo o acordo nesta quinta alcançado, o setor financeiro será temporariamente excluído do âmbito de aplicação da diretiva, mas haverá uma cláusula de revisão para uma possível inclusão futura deste setor com base numa avaliação de impacto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A diretiva estabelece regras sobre as obrigações das grandes empresas no que diz respeito aos impactos adversos reais e potenciais no ambiente e nos direitos humanos para a sua cadeia de atividades empresariais, que abrange os parceiros comerciais a montante da empresa e parcialmente as atividades a jusante, como a distribuição ou a reciclagem, diz o comunicado. A medida também estabelece regras sobre sanções e responsabilidade civil pela violação dessas obrigações e exige que as empresas adotem um plano que garanta que o seu modelo de negócio e estratégia sejam compatíveis com o acordo de Paris sobre as alterações climáticas.