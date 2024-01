UE abre processo de entrada da Ucrânia e Moldávia no bloco

Os líderes da União Europeia decidiram nesta quinta-feira, 14, abrir negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia, além de conceder o estatuto de país candidato à Geórgia. Os passos foram tomados no âmbito da reunião do Conselho Europeu, que ocorre em Bruxelas. Ao anunciar a medida em sua rede social "X", a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyer, afirmou que foi uma decisão estratégica e que este é um dia que ficará gravado na história da nossa União. "Orgulhosos por termos cumprido as nossas promessas e encantados pelos nossos parceiros", afirmou ainda.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreveu em sua conta no "X": "agradeço a todos que trabalharam para que isso acontecesse e a todos que ajudaram. Parabenizo todos os ucranianos neste dia".

Na mesma rede social, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou ainda que UE abrirá negociações com a Bósnia e Herzegovina assim que for alcançado o grau necessário de cumprimento dos critérios de adesão, e convidou a Comissão a apresentar um relatório até Março com vista a tomar tal decisão. "Um sinal claro de esperança para o seu povo e para o nosso continente", afirmou.