Ucrânia afirma que Rússia atacou o sul do país com 42 drones

O governo da Ucrânia anunciou nesta quinta-feira que seus sistemas de defesa derrubaram dezenas de drones de produção iraniana e lançados durante a noite pelas forças russas contra a cidade de Odessa, no sul do país, mas indicou que um dos dispositivos deixou 11 feridos.

"Os demônios russos efetuaram um ataque contra Odessa pela segunda noite consecutiva", afirmou.

Moscou ataca com frequência as instalações portuárias da Ucrânia, incluindo a cidade de Odessa, desde que a Rússia se retirou em julho do acordo que pretendia proteger as exportações de cereais no Mar Negro.

Ao mesmo tempo, o governo russo anunciou que os sistemas de defesa aérea derrubaram nove drones ucranianos que avançavam em direção a Moscou, poucas horas antes de uma aguardada entrevista coletiva do presidente Vladimir Putin.

O Ministério da Defesa russo denunciou o ataque horas antes de Putin conceder a sua primeira entrevista coletiva anual desde o início da ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022, já que no ano passado ele cancelou o tradicional evento.

"Impedimos uma tentativa do regime de Kiev de executar um ataque terrorista com drones aéreos contra vários pontos no território russo", afirmou o ministério em um comunicado, que cita nove drones "destruídos ou interceptados" nas regiões de Kaluga e de Moscou.