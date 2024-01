Terremoto de 5,8 de magnitude atinge Guatemala sem causa vítimas

Um terremoto de 5,8 de magnitude atingiu a maior parte do território da Guatemala nesta quinta-feira (14), sem relatos de vítimas nem danos materiais, informaram fontes oficiais.

O tremor foi registrado às 11h55 locais (14h55 no horário de Brasília) com epicentro no oceano Pacífico, no litoral do departamento de Escuintla (sul), indicou em um boletim o estatal Instituto de Sismologia.

O sismo teve profundidade de 14,7 km e foi sentido em regiões do sul, centro, leste e oeste do país, de acordo com o boletim oficial. Antes do fenômeno, as autoridades haviam relatado outros dois tremores de 5,5 e 4,7 de magnitude no litoral do México.