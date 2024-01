Tem início reunião entre presidentes de Venezuela e Guiana sobre o Essequibo (oficial)

Os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfaan Ali, iniciaram sua reunião, nesta quinta-feira (14), em São Vicente e Granadinas, para tentar desescalar as tensões provocadas pela disputa do Essequibo, território rico em petróleo, administrado por Georgetown e reivindicado por Caracas, informou o governo venezuelano.

O Ministério da Comunicação e Informação da Venezuela enviou à imprensa, por volta das 18h GMT (15h de Brasília), um vídeo no qual veem-se Maduro e Ali sentados em uma mesa, ao lado do primeiro-ministro do país anfitrião do encontro, Ralph Gonsalves.