Rebeldes do Iêmen disparam míssil contra barco da empresa Maersk no mar Vermelho

Ninguém ficou ferido no incidente contra o Maersk Gibraltar, apontou o gigante dinarmaquês do transporte marítimo.

Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, dispararam um míssil contra um navio de carga que ia para a Arábia Saudita, afirmaram um funcionário americano e uma empresa de inteligência privada.

Um funcionário dos Estados Unidos afirmou sob condição de anonimato que existem indícios de que um míssil foi disparado contra o Maersk Gibraltar a partir de uma área do Iêmen controlada pelos houthis, mas caiu no mar".

A empresa de inteligência Ambrey detalhou que o navio de propriedade das Ilhas Marshall, com bandeira de Hong Kong, foi atacado a 45 milhas náuticas da costa de Mocha, e que a tripulação saiu ilesa.

Os houthis, que ainda não reivindicaram a autoria do disparo, disseram que atacariam qualquer barco que navegasse em frente à costa do Iêmen e esteja relacionado com Israel.

O ataque ocorreu perto de Bab el Mandeb, o estreito entre o Iêmen e o nordeste da África que leva ao mar Vermelho, uma importante rota para o Canal de Suez e o porto meridional de Israel, Eilat.

O Maersk Gibraltar, uma navio cargueiro de 340 metros e construído em 2016, viajava de Salalah, Omã, para cidade portuária saudita de Jidá, segundo o MarineTraffic.com.