Real Madrid vai à caça do Girona na 17ª rodada do Campeonato Espanhol

O Real Madrid (2º) recebe o Villarreal (13º) no próximo domingo (17) com o objetivo de recuperar a liderança do Campeonato Espanhol, ocupada atualmente pelo Girona, que fechará a 17ª rodada na segunda-feira contra o Alavés (12º).

O time merengue não passou de um empate em 1 a 1 com o Betis (7º) no último fim de semana, caindo para a segunda posição a dois pontos do Girona, que bateu o Barcelona por 4 a 2 no estádio Olímpico Lluís Companys.

O Real chega para encarar o Villarreal após derrotar na última terça-feira o Union Berlin por 3 a 2 e encerrar a fase de grupos da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento.