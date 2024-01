Quatro são presos em operação antiterrorista na Dinamarca e nos Países Baixos

Por sua vez, a Alemanha anunciou a prisão de quatro supostos membros do Hamas, um deles nos Países Baixos, suspeitos de terem planejado "possíveis atentados contra instituições judaicas na Europa".

Segundo Israel, os suspeitos presos na Dinamarca estavam vinculados com o movimento islamista palestino Hamas.

Os quatro homens teriam sido acusados de reunir armas em Berlim para cometer possíveis atentados.

A polícia dinamarquesa negou-se a confirmar um possível vínculo entre essas diferentes prisões.

Durante uma coletiva de imprensa nesta quinta, as autoridades do país escandinavo indicaram que as prisões abrangiam "um grupo que estava preparando um ato de terrorismo".

"Há relação com países estrangeiros" e o crime organizado, explicou o diretor de operações dos serviços de inteligência dinamarqueses, Flemming Drejer.

Além dessas prisões, revelou que havia outras pessoas envolvidas no exterior, mas não entrou em detalhes.

Não foi revelada nenhuma informação sobre um possível alvo de um atentado terrorista.