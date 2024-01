Putin afirma que não haverá paz na Ucrânia até que objetivos sejam alcançados

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu que não haverá paz na Ucrânia até que os seus objetivos fossem alcançados e disse que eles permanecem inalterados numa conferência de imprensa de final de ano. Oferecendo raros detalhes sobre a operação, Putin descartou a necessidade de uma segunda vaga de mobilização de reservistas, dizendo que há cerca de 617 mil soldados russos atualmente na Ucrânia, incluindo cerca de 244 mil soldados que foram convocados para lutar ao lado das forças militares russas profissionais.

Putin não realizou a sua tradicional conferência de imprensa no ano passado, depois de os seus militares não terem conseguido tomar Kiev e quando o exército ucraniano retomou áreas de território no leste e no sul do país. Mas com o presidente Volodymyr Zelensky agora a regressar a Washington para implorar pela ajuda dos EUA, uma contra-ofensiva estagnada e relatos de ruptura do apoio ocidental à Ucrânia, o presidente russo decidiu enfrentar a imprensa mais uma vez.

Putin também exigiu que a Ucrânia permanecesse neutra - e não aderisse à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Fonte: Associated Press