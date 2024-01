Presidente guianês reafirma 'direito' de explorar Essequibo após reunião com venezuelano

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, insistiu, nesta quinta-feira (14), no direito de seu país de explorar seu "espaço soberano", após uma reunião frente a frente com o contraparte venezuelano, Nicolás Maduro, para desescalar as tensões por causa da antiga controvérsia sobre o Essequibo, território rico em petróleo disputado pelos dois países.

Os presidentes encerraram com um aperto de mãos uma reunião de cerca de duas horas em São Vicente e Granadinas, promovida pela Comunidade dos Estados Latino-americanos e do Caribe (Celac) e a Comunidade do Caribe (Caricom), com apoio do Brasil.

"A Guiana não é o agressor, a Guiana não está buscando a guerra, a Guiana se reserva o direito de trabalhar com nossos aliados para garantir a defesa do nosso país", afirmou Ali, durante coletiva de imprensa posterior, sem ceder em sua posição sobre a disputa.