Petróleo se recupera em mercado mais propenso ao risco

Os preços do petróleo fecharam com alta considerável nesta quinta-feira (14), em um mercado mais favorável aos ativos de risco.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em fevereiro, subiu 3,16%, para 76,61 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e para entrega em janeiro, avançou 3,03%, a 71,58 dólares.

"Os mercados comemoram a abertura do Fed [Federal Reserve, o banco central americano] a cortes dos juros" no ano que vem, comentou José Torres, da Interactive Brokers.