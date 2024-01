Parlamento Europeu pede sanções por 'tentativa de golpe' na Guatemala

O texto da resolução pede medidas restritivas contra a procuradora-geral, María Consuelo Porras Argueta, assim como para o secretário-geral do Ministério Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre outras pessoas.

Os deputados do Parlamento Europeu aprovaram, nesta quinta-feira (14), uma resolução não vinculante que pede a adoção de sanções contra os responsáveis "pela tentativa de golpe de Estado" na Guatemala.

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, já condenou o episódio e o qualificou como uma "tentativa de golpe de Estado, liderado por procuradores motivados politicamente", e ameaçou com sanções.

A Guatemala viu-se submersa em uma grave crise institucional depois que o Ministério Público declarou que as eleições presidenciais que tiveram como vencedor Bernardo Arévalo eram "nulas".

A resolução condena "a tentativa de golpe de Estado e os contínuos esforços do Ministério Público para invalidar os resultados das eleições gerais e presidenciais na Guatemala.

O Tribunal Eleitoral da Guatemala informou que os resultados das eleições "estão oficializados e são inalteráveis" apesar das tentativas do Ministério Público para anulá-los.

Os países do Mercosul - Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai -, os Estados Unidos, a ONU e a OEA já condenaram as manobras do MP guatemalteco contra Arévalo.