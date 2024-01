Onde está o dinheiro? Acordo da COP28 vira o foco para o financiamento

O acordo foi alcançado após uma disputa diplomática entre países com interesses divergentes, durante uma reunião de cúpula do clima nos Emirados Árabes Unidos que aconteceu nos últimos dias do ano mais quente já registrado na história.

Mas, segundo a presidente do Grupo de Países Menos Desenvolvidos e enviada climática do Senegal, Madeleine Diouf Sarr, o texto "não apresenta uma resposta confiável a este desafio".

A decisão de Dubai não muda o fato de que o mundo não segue no bom caminho, afirmou a diretora do PNUMA, Inger Andersen, que pediu mais apoio financeiro aos países pobres para a transição energética.

Com 1,2°C de aquecimento, os cientistas afirmam que a mudança climática é uma das principais causas do calor e dos fenômenos meteorológicos extremos deste ano.

Segundo os analistas, a falta de detalhes sobre o financiamento no texto da COP28 estabelece as bases para que o tema domine as negociações na COP29, que acontecerá em 2024 no Azerbaijão.

Além disso, aumenta a pressão para que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) organizem profundas reformas baseadas no clima.

Nicholas Stern, do Instituto de Pesquisas Grantham da London School of Economics (LSE), afirmou que os países deveriam responder à decisão da COP28 com "um enorme aumento dos investimentos" em energias limpas e crescimento ecológico.