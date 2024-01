'Nenhuma medida (de Milei) ataca o que será uma explosão dos preços', diz economista

As medidas de choque de Javier Milei para estabilizar a economia argentina foram vistas como insuficientes e trazem mais dúvidas do que respostas sobre o futuro do país, segundo Fabio Rodríguez, economista da Universidade de Buenos Aires (UBA). Para Rodríguez, elas dão corpo às promessas de ajuste fiscal, mas trazem um diagnóstico incompleto de como resolver os problemas sociais que podem desencadear.

Como interpretar a alta desvalorização do peso?

Minha impressão é que ele começou a dar cara e nome ao ajuste fiscal. Mas fica muito aquém de um plano de estabilização. É um ajuste fiscal para eliminar o déficit, que foi apresentado no início como a raiz de todos os problemas da Argentina. Isso me parece um diagnóstico incompleto e, portanto, uma proposta que não chamo de programa, nem de plano. Fala-se muito em equilibrar as contas públicas, mas falta um plano para lidar com a inflação. Quando você corrige em 100% a taxa de câmbio oficial, você faz uma jogada muito arriscada pela inflação que ela pode desencadear. Duas ou três das medidas anunciadas têm um componente inflacionário, como a eliminação de subsídios. Milei anunciou que os próximos três ou quatro meses serão os piores que já tivemos, e há muito perigo nisso, porque não há nenhuma medida que ataque justamente o que será uma explosão desse índice. Não tem nenhuma compensação para que não haja uma explosão de um conflito social ou para reduzir o risco da perda de governabilidade. Tem apenas duas medidas de aumento em apenas dois programas sociais, mas não tem uma palavra sobre o que vai acontecer com os aposentados ou como os salários serão atualizados.