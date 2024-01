Meta lança Threads, rede social rival do X, na Europa

A gigante digital americana Meta, dona do Facebook e do Instagram, lançou nesta quinta-feira (14) a sua rede social Threads na União Europeia (UE), onde ainda não estava disponível, anunciou o presidente do grupo, Mark Zuckerberg.

Threads é uma versão em texto derivada do Instagram, que a Meta pretende transformar em uma alternativa real e competitiva ao X (antigo Twitter).

"Hoje inauguramos o Thread para mais países da Europa. Todos são bem-vindos", disse Zuckerberg em uma mensagem no próprio aplicativo.