Messi, Mbappé e Haaland concorrem a prêmio de melhor jogador do ano da Fifa

Os três finalistas da categoria masculina são exatamente os mesmos da Bola de Ouro, que Messi recebeu em outubro. O astro argentino também foi o vencedor do prêmio da Fifa na última edição.

Na categoria feminina, as três finalistas são duas espanholas campeãs do mundo em 2023, Aitana Bonmatí (Barcelona, ganhadora da Bola de Ouro este ano) e Jennifer Hermoso (Pachuca), e a colombiana Linda Caicedo (Real Madrid).

O argentino Lionel Messi (Inter Miami), o francês Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e o norueguês Erling Haaland (Manchester City) são os candidatos ao prêmio de melhor jogador do ano que a Fifa irá conceder no dia 15 de janeiro, em Londres, anunciou a entidade máxima do futebol nesta quinta-feira (14).

Os três jogadores foram indicados levando em conta as atuações entre 19 de dezembro de 2022, um dia depois da final da Copa do Mundo do Catar, e 20 de agosto de 2023.

Eles foram selecionados por um júri internacional composto por quatro grupos (técnicos das seleções masculinas, capitães das seleções masculinas, jornalistas especializados e torcedores), a partir de uma lista de 12 jogadores estabelecida previamente por um painel de especialistas, explicou a Fifa.

A Fifa também anunciou nesta quarta-feira os candidatos ao prêmio de melhor técnico de uma equipe masculina: o espanhol Josep Guardiloa (Manchester City) e os italianos Simone Inzaghi (Inter de Milão) e Luciano Spalletti (ex-Napoli e atual treinador da seleção da Itália).

Entre as equipes femininas, os indicados são o espanhol Jonatan Giráldez (Barcelona), a inglesa Emma Hayes (Chelsea) e a holandesa Sarina Wiegman (seleção da Inglaterra).

Na categoria de goleiros, o marroquino Yassine Bounou (Al-Hilal), o belga Thibaut Courtois (Real Madrid) e o brasileiro Ederson (Manchester City) estão na lista do futebol masculino. No feminino, a australiana Mackenzie Arnold (West Ham), a espanhola Catalina Coll (Barcelona) e a inglesa Mary Earps (Manchester United) foram as indicadas.

