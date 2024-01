Maduro e presidente da Guiana têm interesse em diálogo sobre Essequibo, diz Venezuela

O perfil de Maduro nas redes sociais transmitiu a chegada do ditador a São Vicente e Granadinas, o pequeno país caribenho que foi palco das conversas. No desembarque, ele disse ter ido buscar soluções "pela única via que existe, que é a via do diálogo e a da negociação".

A conversa foi promovida pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e pela Comunidade do Caribe (Caricom), com apoio do Brasil, e tenta conter a crise que preocupa todo continente. O assessor especial da presidência para assuntos internacionais e ex-ministro Celso Amorim foi escalado pelo governo brasileiro como mediador.

Georgetown vê o avanço de Caracas como uma ameaça à soberania e afirma que as fronteiras não estão em discussão. O país pede a Corte Internacional de Justiça (CIJ) que confirme a arbitragem de 1899 e o presidente Irfaan Ali tem reiterado que se prepara para defender a Guiana, inclusive, no "pior cenário possível", em referência ao risco de um conflito armado.

A disputa pelo Essequibo tem mais de 200 anos mas se intensificou a partir de 2015, com a descoberta de petróleo no território de 160.000 quilômetros quadrados, que corresponde a 75% da Guiana. No início do mês, o regime chavista promoveu um referendo para discutir a criação do Estado chamado Guiana Essequiba no território que pertence ao país vizinho. Com a vitória no plebiscito marcado pela baixa participação, Maduro já designou o general Alexis Rodríguez Cabello como interventor e montou um plano para explorar petróleo na região.

Tanto Maduro como Ali foram recebidos no aeroporto pelo primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, e participaram de conversas separadas com líderes da Caricom. Só depois, por volta das 15h (horário de Brasília), começou a bilateral.

O território de Essequibo corresponde a 75% do que hoje é a Guiana. A Guiana é um país localizado no norte da América do Sul, com fronteiras, ao sul, com o Brasil, com a Venezuela no sudoeste e com o Suriname ao leste.

Quais Estados brasileiros fazem fronteira com a Guiana?

Roraima e Pará. A fronteira do Brasil com a Guiana tem extensão de 1.605,8 km. Especificamente a região reivindicada pela Venezuela faz fronteira com o território brasileiro só através do Estado de Roraima. Há uma ponte que conecta a cidade brasileira de Bonfim à cidade de Lethem.