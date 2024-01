Lançamento de novo foguete americano Vulcan Centaur é adiado para janeiro

O lançamento inaugural de um novo foguete americano, o Vulcan Centaur, foi adiado para 8 de janeiro, anunciou, nesta quinta-feira (14), o chefe do grupo industrial ULA, que desenvolve esse veículo, cuja primeira missão deve contribuir com as renovadas ambições lunares dos Estados Unidos.

O adiamento do lançamento, previsto originalmente para a véspera do Natal, se dá por causa de contratempos de última hora. No entanto, o diretor-geral da ULA, Tory Bruno, afirmou em sua conta no X, antigo Twitter, que um ensaio geral realizado nesses últimos dias no campo de operações havia resultado "muito bem".

A missão, batizada Cert-1, deverá decolar do Cabo Canaveral, no estado da Flórida (sudeste).