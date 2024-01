Israel adverte que guerra em Gaza vai durar 'mais do que vários meses'

Ele fez estas declarações antes de se reunir, em Jerusalém, com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Também está prevista para breve uma visita a Israel do secretário americano da Defesa, Lloyd Austin.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, admitiu, nesta quinta-feira (14), que a guerra contra o Hamas em Gaza vai durar "mais do que vários meses", apesar das inquietações expressas por um enviado dos Estados Unidos sobre o alto número de civis palestinos mortos.

Apesar dos indícios de impaciência dos Estados Unidos, seu principal aliado, Israel, intensificou seus bombardeios.

A guerra em Gaza teve início após os ataques de 7 de outubro do grupo islamista palestino Hamas contra Israel e já deixou mais de 20.000 mortos, segundo dados oficiais de Israel e do Hamas.

A ofensiva do Hamas em Israel deixou cerca de 1.200 mortos, a maioria civis, segundo autoridades israelenses.

A retaliação israelense em Gaza deixou 18.787 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde deste território, controlado pelo Hamas.

Segundo o ministério, os bombardeios israelenses na manhã desta quinta-feira mataram pelo menos 67 pessoas na Faixa de Gaza.

Apesar do alto número de civis mortos, as autoridades israelenses querem prosseguir com sua resposta militar.