Explosões são ouvidas em Kiev durante alerta aéreo

Várias explosões foram ouvidas em Kiev pouco depois de soar um alerta aéreo, confirmaram jornalistas da AFP, e as forças ucranianas informaram o lançamento de mísseis russos contra a capital.

As explosões foram ouvidas pouco depois do fim da grande coletiva de imprensa anual do presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, na qual prometeu continuar com a invasão da Ucrânia iniciada há quase dois anos.

O alerta aéreo foi acionado quatro vezes na capital, nesta quinta-feira, algo que não ocorria há meses.