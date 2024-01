EUA pede a Putin que negocie 'de boa-fé' libertação de americanos na Rússia

A Rússia rejeitou todas as ofertas feitas até agora pelos Estados Unidos para a libertação de prisioneiros americanos detidos no país, afirmou nesta quinta-feira (14) o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, que pediu ao governo russo que "negocie de boa-fé".

Miller disse a jornalistas que os Estados Unidos "acolheriam negociações de boa-fé" por parte dos russos.

"Há uma oferta substancial que fizemos há apenas algumas semanas", contou o porta-voz à imprensa, enfatizando que Moscou "sempre rejeitou" todas as ofertas que foram feitas, embora o presidente russo, Vladimir Putin, tenha dito anteriormente que esperava um acordo sobre esse assunto.