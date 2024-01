EUA identifica IA como um risco para o sistema financeiro

Autoridades dos Estados Unidos identificaram, pela primeira vez, o uso da inteligência artificial (IA) como uma vulnerabilidade do sistema financeiro, segundo um relatório publicado nesta quinta-feira (14).

É necessário acompanhar "a rápida evolução da IA, incluída a IA generativa, para assegurar que as estruturas de supervisão acompanhem ou se antecipem aos riscos emergentes do sistema financeiro", diz o informe anual do Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira (FSOC, na sigla em inglês).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os programas de IA generativa podem produzir rapidamente textos, imagens e áudios a partir de comandos simples.