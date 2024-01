EUA condena recompensas oferecidas por Hong Kong para deter ativistas

Os Estados Unidos "condenaram firmemente", nesta quinta-feira (14), as recompensas oferecidas pela polícia de Hong Kong pela captura de cinco ativistas residentes no exterior e as qualificou de "flagrante desprezo" às normas internacionais.

"Deploramos qualquer tentativa de Pequim de aplicar extraterritorialmente a Lei de Segurança Nacional", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. O funcionário acrescentou que "as autoridades de Hong Kong não têm jurisdição dentro das fronteiras dos Estados Unidos".

A polícia da ex-colônia britânica ofereceu um total de um milhão de dólares de Hong Kong (cerca de 626 mil reais) por informações que permitam capturar cinco ativistas pró-democracia residentes no exterior acusados de crimes contra a segurança nacional.