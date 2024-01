Em crise, United visita Liverpool em clássico pela 17ª rodada do Inglês

O Manchester United, que acaba de ser eliminado das competições europeias, não tem tempo para se lamentar, pois no domingo (17) visita o Liverpool, líder do Campeonato Inglês, pela 17ª rodada.

Fora também da Copa da Liga Inglesa, da qual são os atuais campeões, os 'Red Devils' têm apenas duas competições no calendário até o final da temporada: a Copa da Inglaterra, na qual irão enfrentar na próxima rodada o Wigan (3ª divisão), em janeiro, e a Premier League.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na liga, as águas não são mais tranquilas para o United: vem de derrota por 3 a 0 para o Bournemouth, em Old Trafford, e ocupa a sexta posição, dez pontos atrás do Liverpool.