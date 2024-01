Crianças passam mal em escola ao comer balas de 'ursinhos' contaminadas nos EUA

O tenente Dallas Hill, do Gabinete do Xerife de Amherst, disse em uma conferência de imprensa na quarta-feira, 13, que as crianças já estão recuperadas, e que duas pessoas - Clifford Dugan Jr. e Nicole Sanders - foram presas por conexão com o crime

Segundo a CBS News, as balas eram “de ursinho ” e foram levadas à escola Central Elementary School dentro de um saco de sanduíche por um aluno da 4ª série a fim de compartilhar com seus amigos.

Seis estudantes do ensino fundamental em uma escola de Amherst, na Virgínia, EUA , passaram mal após comerem balas de goma contaminadas com fentanil na última terça-feira, 12. Cinco crianças foram levadas ao hospital.

Os testes realizados pela polícia, no entanto, indicaram que as balas não possuíam fentanil, mas sim o saco de sanduíche que testou positivo. O superintendente da escola disse acreditar que a contaminação com as balas de gomas aconteceu em casa ou durante o trajeto para a escola.

Os alunos que comeram os doces contaminados tiveram sintomas como náuseas, vômitos, dores de cabeça e espasmos musculares. A investigação sobre quem mais, além de Dugan e Sanders, entrou em contato com a bolsa da criança até que a droga fosse implantada segue em andamento.

Fentanil: o que é?

Fentanil é um opióide sintético e, assim como outros na mesma categoria, é usado para tratar dores intensas. Seu nome tem chamado muita atenção nos Estados Unidos devido ao aumento do consumo ilícito da substância e morte por sua overdose no país.

Em setembro deste ano, um bebê morreu em uma creche na cidade de Nova York, após também ter contato com fentanil. No caso, diversas pessoas foram presas e acusadas de fazer parte de uma rede de tráfico de drogas fora da creche depois que autoridades policiais descobriram drogas escondidas embaixo do local.