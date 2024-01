Corte constitucional da Guatemala ordena que se garanta posse de Arévalo

A Corte de Constitucionalidade de Guatemala ordenou, nesta quinta-feira (14), a garantia da posse do presidente eleito, o opositor Bernardo Arévalo, ao acatar um recurso de amparo contra as manobras do Ministério Público destinadas a impedir que ele assuma o poder em janeiro. A máxima instância judicial do país decidiu "intimar o Congresso [...] a garantir a efetiva posse de todos os funcionários eleitos no processo eleitoral de 2023, de acordo com os direitos de oficialização e validação dos resultados", conforme indicado em comunicado, após acatar o recurso apresentado em outubro por um grupo de advogados e cidadãos para eliminar obstáculos judiciais à ascensão de Arévalo ao poder. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A resolução, emitida a um mês da passagem de comando, também garante a posse da vice-presidente Karin Herrera, dos 160 deputados, 340 prefeitos e 20 representantes para o Parlamento Centro-Americano eleitos no pleito deste ano.

"Este Tribunal [...], pelas circunstâncias apresentadas, e sendo o momento oportuno para garantir a ordem constitucional e o Estado Constitucional de Direito na Guatemala, decidiu conceder o amparo definitivo", disse a Corte. A Corte Constitucional havia ditado um amparo provisório em outubro, mas, na segunda-feira, advogados e cidadãos liderados pelo constitucionalista Edgar Ortiz pediram uma "devida execução" depois que, na sexta-feira, o MP apresentou uma investigação com supostas anomalias nas eleições, na qual considerava que estas seriam "nulas". "Estas disposições são emitidas sob a advertência de que, em caso de descumprimento, os responsáveis incorrerão nas responsabilidades civis e penais correspondentes", assinalou a Corte. Apesar de ter ordenado garantir a transição, a Corte assinalou que sua decisão "é sem prejuízo das faculdades de investigação e acusação que correspondem ao Ministério Público e aos juízes da ordem penal".

Play

"A decisão enfatiza a autonomia do Ministério Público, mas deixa totalmente claro que suas investigações NÃO podem impedir a finalização do processo eleitoral, que culmina com a posse dos funcionários eleitos", escreveu Ortiz na rede X (antigo Twitter). "A Corte emitiu uma decisão corajosa e histórica", acrescentou. O Ministério Público é chefiado pela procuradora-geral Consuelo Porras, alvo de sanções dos Estados Unidos, que a consideram "corrupta" e "antidemocrática".

O órgão acusatório passou a investir contra Arévalo depois que ele surpreendeu nas eleições de junho, ao avançar para o segundo turno, que venceu em agosto com ampla margem. A pedido do MP, o juiz Fredy Orellana ordenou a suspensão do partido Semilla (Semente) de Arévalo por supostas ilegalidades no processo de constituição da legenda há cinco anos. Depois, os procuradores pediram à Justiça que suspendesse a imunidade do presidente eleito para investigá-lo por suposta lavagem de dinheiro e por danos na ocupação de uma universidade pública em 2022. Arévalo, um sociólogo de 65 anos, afirma que sua eleição despertou mal-estar em poderosos setores "corruptos" do país e que as ações do MP são parte de um "golpe de Estado" em curso para evitar que ele assuma o poder.