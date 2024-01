Congresso derruba veto de Lula que protegia terras indígenas

O Congresso restabeleceu artigos-chave de um projeto que limita os direitos dos indígenas sobre suas terras ancestrais, ao derrubar nesta quinta-feira (14) o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com a maioria dos votos de 321 deputados e 53 senadores, o parlamento, predominantemente conservador, rejeitou as objeções do Executivo à tese do "marco temporal", núcleo de uma lei que regulamenta a demarcação de terras indígenas aprovada em setembro. Defensor declarado das causas indígenas, Lula vetou em outubro alguns trechos do texto, entre eles o do marco temporal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) reagiu recorrendo ao Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a inconstitucionalidade de toda a lei, informou à AFP uma fonte da organização. Em setembro, a corte declarou o marco temporal inconstitucional.