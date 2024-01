Comunicado do Business Wire :Tigo

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), líder em oferecer soluções inteligentes de armazenamento solar e de energia, anunciou hoje que uma empresa de energia solar do Arizona instalou e colocou em operação 10 milhões de dispositivos TS4 da Tigo. Ao servir como uma das mais de 100.000 instalações solares com uso dispositivos da família TS4 da Tigo, um sistema solar de propriedade independente, a Sunny Energy com sede no Arizona é agora lar do 10 milhões de dispositivos TS4 implantados. O precursor dispositivo TS4 proporciona desligamento rápido, monitoramento a nível de módulo e otimização para uma instalação residencial em Tempe, Arizona. Desde 2007, 3,5 GW de dispositivos MLPE da Tigo foram implantados em mais de 100 países em todos os sete continentes, dos quais mais de 1 GWh de produção solar diária é monitorado pela Tigo Energy Intelligence.

Os produtos TS4 da Tigo garantem que os instaladores tenham flexibilidade para implantar módulos solares de maior potência do setor, de modo que possam oferecer a seus clientes a maior produção de energia por espaço disponível em telhado. Os produtos TS4 da Tigo também reduzem o equilíbrio do sistema (BOS) e os custos de mão de obra devido a um design sem parafusos e sem necessidade de fiação de aterramento adicional. Através do programa Tigo Enhanced, os clientes e instaladores da Tigo têm a liberdade de escolher o equipamento correto para seus projetos solares mediante o emparelhamento simples e plug-and-play com inversores dos principais fornecedores e parceiros da Tigo Enhanced: Chint Power Systems (CPS), Solectria, Sungrow, Solis, Canadian Solar e Growatt.

"Usamos otimizadores Tigo e dispositivos de desligamento rápido desde 2017, e agora, seus inversores", disse Joseph Cunningham, cofundador e diretor de operações da Sunny Energy. "O design flexível, que usa uma combinação de otimizadores e desligamento rápido, é muito útil. Quando se trata de responder a questões de suporte ao produto, a Tigo supera a concorrência."