Comunicado do Business Wire :QPS Holdings, LLC

A QPS Holdings, LLC (QPS), organização internacional de pesquisa por contrato (CRO) que presta serviços de descoberta, pré-clínicos, bioanálise, ensaios clínicos e pesquisa clínica, está intensificando seu foco em bioanálise qualitativa e quantitativa de produtos bioterapêuticos na Europa. A QPS anuncia uma linha ampliada e atualizada de espectrômetros de massa, acrescentando um novo TripleTOF® 6600+ para quantificação de GLP em Groningen, Holanda. Como parte desta expansão, a QPS contratou Daniel Schulz-Jander, MSc, PhD, Diretor Sênior de Bioanálise, para liderar a recém-ampliada equipe de quantificação de bioterapêutica e biomarcadores por Cromatografia Líquida - Espectrometria de Massa (LC-MS) no laboratório QPS nos Países Baixos. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231214894305/pt/ QPS Netherlands High Resolution Mass Spectrometry Laboratory in Groningen, The Netherlands. (Photo: Business Wire)

Este espectrômetro de massa de alta resolução com analisador em campo elétrico quadrupolo Sciex é dedicado à quantificação GLP/GCP de terapêuticas de oligonucleotídeos e à expansão planejada para identificar metabólitos de oligonucleotídeos em Groningen, Países Baixos. "A QPS está comprometida em responder às necessidades de nossos clientes na Europa, ao acrescentar um sistema de Cromatografia Líquida de Altíssimo Desempenho - Espectrometria de Massa de Alta Resolução (UPLC-HRMS) nos Países Baixos para se concentrar em oligonucleotídeos. Esta é uma extensão natural de mais de 20 anos de suporte ao desenvolvimento de medicamentos oligonucleotídicos com uso de LC-(HR)MS/MS em nossas instalações em Newark, Delaware, EUA", disse Zamas Lam, PhD, Chefe Global de Bioanálise (Especificação de Massa) e Desenvolvimento Pré-Clínico na QPS LLC. "Este aumento na capacidade e recursos chega em um momento vital à QPS, à medida que continuamos nosso esforço internacional de duas décadas para respaldar as indústrias farmacêutica e biotecnológica em desenvolver novas terapias de ponta, a fim de satisfazer as necessidades cruciais de cuidados médicos a nível mundial. Isto se tornou uma prioridade ainda mais alta com a explosão de trabalhos sendo feitos na área terapêutica de ácidos nucleicos e ao desenvolver medicamentos proteicos", disse Daniel Schulz-Jander, MSc, PhD, Diretor Sênior de Bioanálise da QPS nos Países Baixos. Daniel recebeu seu diploma de química da Universidade de Kassel, seu doutorado 'rerum naturalium' da Technische Universität München (Universidade Técnica de Munique) em química ambiental, e depois uma bolsa de pós-doutorado em metabolismo de pesticidas na UC Berkeley. Desde então, a paixão científica de Daniel tem sido a bioanálise. Tendo início na biotecnologia na Ligand and Arena Pharmaceuticals, se mudou para a Medtronic, onde formou uma equipe bioanalítica especializada em análises de medicamentos em tecidos. Desde fevereiro de 2022, Daniel é Diretor Sênior de espectrometria de massa de bioanálise na QPS dos Países Baixos, onde sua equipe oferece suporte à bioanálise de moléculas pequenas e grandes com LC-MS/MS, bem como ICP/MS. Com esta expansão, este grupo agora possui toda a LC-MS necessária e outras tecnologias cromatográficas para bioanálise PK/PD para dar suporte a clientes em descobrir medicamentos e desenvolver terapias genéticas, além de medicamentos proteicos. A experiência deste grupo está em quantificar oligonucleotídeos, peptídeos, proteínas intactas e biomarcadores de metabólitos de baixo peso molecular altamente hidrofílicos por UPLC-HRMS ou imunoafinidade UPLC-MS/MS (espectrometria de massa em tandem) ou mediante hibridização-LC-fluorescência. SOBRE A QPS HOLDINGS, LLC A QPS é uma organização de pesquisa contratual (CRO) conforme GLP/GCP, que oferece o mais alto nível de serviços de descoberta, pré-clínicos e de desenvolvimento de medicamentos clínicos. Desde 1995, se expandiu rapidamente de um pequeno local de bioanálise a uma CRO de serviço completo com mais de 1.200 funcionários nos EUA, Europa, Índia e Ásia. Hoje, presta amplos serviços de P&D em contratos farmacêuticos com especialização em Neurofarmacologia, DMPK, Toxicologia, Bioanálise, Medicina Translacional e Desenvolvimento Clínico. Por meio de melhorias contínuas em capacidades e recursos, a QPS mantém seu compromisso de oferecer qualidade superior, desempenho qualificado e serviço confiável a seus valiosos clientes. Para mais informação, acessewww.qps.comou e-mailinfo@qps.com.

Contato Gabrielle Pastore 1-302-635-4290 Gabrielle.Pastore@qps.com