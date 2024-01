Comunicado do Business Wire :Parse Biosciences

Capacitando pesquisadores a realizar o sequenciamento de célula única com escala e facilidade sem precedentes, sem a necessidade de instrumentação personalizada, o portfólio de célula única da Parse inclui o Evercode? Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode Cell Fixation, Evercode Nuclei Fixation, Gene Capture, CRISPR Detect e soluções de análise de dados.

A Parse Biosciences, fornecedora líder de soluções acessíveis e escalonáveis de sequenciamento de célula única, anunciou hoje que fechou um total de US$ 50 milhões em financiamento de um aumento de capital da Série C e do fechamento de uma linha de crédito. A Soleus Capital liderou o financiamento de capital da Série C, que contou com a participação de investidores novos e atuais, incluindo Bioeconomy Capital, Janus Henderson Investors, Marshall Wace, Sahsen Ventures e Saras Capital. A Horizon Technology Finance Corporation (Nasdaq: HRZN) forneceu a linha de crédito.

Desde o seu primeiro lançamento em 2021, os produtos da Parse foram amplamente adotados pelas principais empresas farmacêuticas, universidades e instituições de pesquisa do mundo. Os produtos da empresa estão agora disponíveis em um crescente número dos principais mercados internacionais, incluindo Austrália, Europa, Índia, Israel, Nova Zelândia, Singapura e Coreia do Sul.

"A tecnologia exclusiva da Parse permite aos investigadores realizar pesquisas inovadoras e expandir o mercado geral de genômica", disse o sócio da Soleus Capital, David Canner. "Estamos orgulhosos de realizar esta parceria com a Parse e sua equipe de gerenciamento, à medida que a empresa cresce para ser um participante proeminente no espaço genômico."

"A resposta dos clientes aos nossos produtos foi extraordinária, com pesquisadores do mundo inteiro tirando proveito de nossa tecnologia para fazer avanços científicos significativos", disse o CEO e cofundador da Parse, Alex Rosenberg, Ph.D. "O apoio retumbante dos investidores incentivará nossa missão de fazer com que projetos de célula única escaláveis se tornem rotina. Estamos especialmente entusiasmados em continuar a apoiar muitos dos programas de grande escala que acontecem na área biofarmacêutica."

Fundada com base em uma tecnologia transformadora desenvolvida na Universidade de Washington, a Parse é usada por mais de 1.000 laboratórios no mundo inteiro. Seu crescente portfólio de produtos inclui o Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture e uma ferramenta de software para análise de dados.

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Sobre a Horizon Technology Finance

Horizon Technology Finance Corporation (NASDAQ: HRZN), gerenciada externamente pela Horizon Technology Finance Management LLC, uma afiliada da Monroe Capital, é uma empresa com liderança em finanças especializadas que fornece capital na forma de empréstimos garantidos para empresas apoiadas por capital de risco nos setores de tecnologia, ciências biológicas, informações e serviços de saúde e sustentabilidade. O objetivo do investimento da Horizon é maximizar o retorno de seu portfólio de investimentos com geração de rendimento corrente a partir dos investimentos em dívida que ela faz e valorização do capital a partir de garantias que recebe quando realiza esses investimentos em dívida. A sede da Horizon está situada em Farmington, Connecticut, com um escritório regional em Pleasanton, Califórnia, além de profissionais de investimento localizados em todo os Estados Unidos. A Monroe Capital é uma empresa de gestão de ativos de US$ 17 bilhões, especializada em mercados de crédito privado por meio de várias estratégias, incluindo empréstimos diretos, financiamento de tecnologia, dívida de risco, crédito oportunista e estruturado, imóveis e ações. Para saber mais, acesse horizontechfinance.com.

