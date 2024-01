Comunicado do Business Wire :Latin GRAMMY Cultural Foundation

A bolsa de estudo da Fundação oferece até US$200 mil em ajuda monetária para estudantes de música com dificuldades financeiras. Criada há nove anos, a bolsa já foi co-patrocinada por criadores icônicos da música latina, incluindo: Nicky Jam (2023), Sofia Carson (2022), Juanes(2021), Julio Iglesias (2020),Emilio and Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) e Enrique Iglesias(2015).

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® anunciou que o cantor e compositor ganhador do Latin GRAMMY® Sebastián Yatra patrocinará sua prestigiosa Bolsa de Estudo Prodígio para um curso de bacharelado na Berklee College of Music para o semestre do outono (do hemisfério norte) de 2024.

O anúncio da bolsa de estudo vem na sequência da participação do artista como apresentador durante a 24ª Entrega Anual do Latin GRAMMY, onde ele se apresentou e compartilhou no ar seu entusiasmo pela Fundação, convidando o mundo a se juntar e apoiar a educação musical latina. O artista colombiano-americano uniu forças com a Fundação pela primeira vez em 2019 para o Latin GRAMMY Nas Escolas? em Miami - uma experiência educacional para estudantes de música do ensino fundamental e médio aprenderem sobre essa indústria com talentosos artistas latinos e profissionais da música.

Além disso, a Gibson Gives - o braço filantrópico da Gibson - patrocinará três Bolsas de Estudo Assistência para Matrícula, de até US$10 mil cada, para alunos que estejam estudando música tendo a guitarra elétrica ou acústica como instrumento principal.

As inscrições para todas as 44 bolsas de estudo disponíveis em 2024 já estão abertas e disponíveis para estudantes de música entre 17 e 25 anos de idade. As 43 bolsas de estudo adicionais disponíveis, além da Bolsa Sebastián Yatra, são as seguintes:

-- Três (3) Bolsas de Estudo Talento para Matrícula de até US$100 mil cada serão concedidas a estudantes para cobrir os custos de matrícula para um bacharelado de quatro anos em música a partir do outono de 2023 na universidade de sua escolha.

-- Três (3) Bolsas de Estudo Gibson Gives Assistência para Matrícula de até US$10 mil cada serão concedidas a estudantes que estejam cursando música tendo a guitarra elétrica ou acústica como instrumento principal. Esse é um prêmio único que cobrirá os custos do curso durante um ano (semestres do outono de 2024 e primavera de 2025) e inclui uma guitarra Gibson.

-- Trinta e sete (37) Bolsas de Assistência para Matrícula de até US$10 mil cada serão concedidas a alunos que estejam cursando uma graduação em música. Esse é um prêmio único que cobrirá os custos do curso durante um ano (semestres de outono de 2024 e primavera de 2025).