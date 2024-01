Comunicado do Business Wire :Kymeta

Empresa líder mundial em antenas de satélite de tela plana, Kymeta (www.kymetacorp.com) e a empresa de comunicações via satélite, Eutelsat Group (eutelsat.com) anunciou hoje que o terminal Hawk u8 LEO dirigido eletronicamente da Kymeta está aprovado agora para mobilidade terrestre na rede Eutelsat OneWeb LEO, se tornando a primeira antena de tela plana a ser aprovada em sua rede LEO para mobilidade terrestre. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231214108760/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine The Kymeta Hawk u8 flat panel antenna (Photo: Business Wire)

Esta oferta abre uma nova era de conectividade para clientes que exigem desempenho excepcional e conectividade confiável enquanto estão em movimento. As raízes profundas da Kymeta em prover mobilidade remontam ao lançamento de seu primeiro produto em 2017. Ao aproveitar a rede de conectividade de nível empresarial da Eutelsat OneWeb, todos os veículos podem agora se conectar de modo fácil e contínuo em pausa e em movimento. "Este é um momento promissor, pois vemos todos os principais setores, como gestão de emergências, frotas rodoviárias e operadoras ferroviárias, desejando aproveitar a banda larga móvel como meio eficiente e eficaz para transformar suas operações", disse Walter Berger, Presidente e Co-Diretor Executivo da Kymeta. "Como orgulhoso parceiro do Eutelsat Group, hoje é um marco para a Kymeta, pois representa o cumprimento de nosso compromisso conjunto de possibilitar comunicações via satélite em movimento a nível mundial." Massimiliano Ladovaz, Diretor de Operações do Eutelsat Group, disse,"A Kymeta oferece uma família totalmente integrada de alta largura de banda e baixo consumo de energia de terminais móveis com elevada capacidade de processamento. A rede de satélites LEO da Eutelsat OneWeb dará aos clientes da Kymeta acesso à conectividade de banda larga de alta velocidade e baixa latência, enquanto estiverem em movimento ou parados, mesmo nas regiões mais remotas do mundo." Sobre a Kymeta A Kymeta é líder do setor em antenas de satélite de painel plano, fornecendo soluções específicas para uma variedade de aplicações empresariais e militares e desbloqueando o valor comercial do espaço para atender à vasta e não atendida demanda por banda larga onipresente e conectividade verdadeiramente móvel para clientes do mundo inteiro. Sua tecnologia inovadora de metassuperfície, juntamente com uma abordagem centrada no software, oferece a primeira antena de satélite de painel plano baseada em metamaterial e dirigida eletronicamente disponível no mercado. As soluções da Kymeta de baixo custo, baixo consumo de energia e alto rendimento facilitam a conexão em movimento ou parado - para qualquer veículo, embarcação, aeronave ou plataforma fixa -, permitindo que as indústrias na Terra transformem suas operações aproveitando a capacidade no espaço. A Kymeta é uma empresa privada com sede em Redmond, Washington (EUA).

Para mais informação, acesse kymetacorp.com. Sobre o Eutelsat Group Eutelsat Group é líder mundial em comunicações via satélite, com fornecimento de conectividade e serviços de transmissão ao redor do mundo. O Grupo foi formado pela combinação da Empresa e a OneWeb em 2023, se tornando a primeira operadora de satélite GEO-LEO totalmente integrada com uma frota de 36 satélites geoestacionários e uma constelação de baixa órbita terrestre (LEO) com mais de 600 satélites.

O Grupo satisfaz as necessidades dos clientes em quatro setores verticais principais de vídeos, onde distribui mais de 6.500 canais de televisão, e em mercados de conectividade de alto crescimento de Conectividade Móvel, Conectividade Fixa e Serviços Governamentais. O conjunto exclusivo de ativos em órbita do Eutelsat Group permite oferecer soluções integradas para atender às necessidades de clientes internacionais. A Empresa tem sede em Paris, com o Eutelsat Group empregando mais de 1.700 pessoas em mais de 50 países. O Grupo está comprometido em fornecer conectividade segura, resiliente e ambientalmente sustentável para ajudar a vencer a lacuna digital. A Empresa está cotada na Bolsa de Valores Euronext Paris (símbolo: ETL) e na Bolsa de Valores de Londres (símbolo: ETL). O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.