Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

Sadek Wahba, sócio-gerente e presidente da I Squared, comentou: "A I Squared se propôs a expandir onde é capaz de fazer negócios e o Brasil, especificamente, era uma parte fundamental desse plano. O Brasil tem um longo e bem-sucedido histórico de acolhimento de investimentos privados em infraestrutura em muitos setores e estamos animados com as oportunidades que vemos. Nossa equipe dedicada no Brasil se baseará em nosso sucesso na América Latina e aproveitará nossa experiência operacional global para impulsionar o crescimento sustentável e de longo prazo no país e na região."

O escritório, o primeiro da I Squared na América do Sul, posicionará a empresa para aproveitar a crescente oportunidade de investimento em infraestrutura no Brasil e na região, avançando na estratégia de expansão global da I Squared. A I Squared já possui um histórico sólido de investimentos na América Latina, tendo realizado investimentos em 14 países da região, de forma direta ou indireta, por meio de empresas do portfólio, incluindo Kio Networks, Inkia e sua subsidiária Energuate (vendida recentemente), Aggreko, Ocensa e o porto de Barranquilla.

Gautam Bhandari, sócio-gerente e diretor de investimentos da I Squared, comentou: "O escritório da I Squared em São Paulo apoiará equipes de gestão e investirá em ativos de infraestrutura no Brasil que abordem alguns dos desafios e oportunidades mais importantes na região, incluindo a transição energética, transformação digital e urbanização. Nossos investimentos se concentrarão em vários setores críticos, como energia e geração distribuída, infraestrutura digital, exportação de alimentos e agricultura, além de infraestrutura social e ambiental.

Sobre a I Squared Capital

A I Squared Capital é uma gestora independente de infraestrutura global com mais de US$ 38 bilhões em ativos sob gestão, com foco em investimentos na América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. Com sede em Miami, a empresa tem mais de 240 profissionais em seus escritórios em Singapura, Londres, Nova Délhi, Taipei e Sydney. A I Squared Capital investiu em um portfólio diversificado de 81 empresas com mais de 66.000 funcionários em 71 países nos setores de serviços públicos, energia, infraestrutura digital, transporte, infraestrutura ambiental e infraestrutura social, fornecendo serviços essenciais a milhões de pessoas no mundo inteiro.

