Comunicado do Business Wire :Hithium

A Hithium, fabricante de baterias estacionárias, inaugurou sua nova fábrica de produção inteligente em Chongqing, China, para visitantes e funcionários com um evento com duração de um dia centrado nas conquistas e metas de sustentabilidade da empresa. O foco principal foi a forma como a Hithium está cumprindo seu compromisso de apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especificamente, o Objetivo 7. Ao concentrar as inovações na acessibilidade econômica e na redução do LCOS, o fabricante visa aumentar o acesso ao armazenamento de energia e o papel que o armazenamento desempenha na transição mais ampla para as energias renováveis. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231214714001/pt/

Hithium Eco-Day (Photo: Business Wire)

Além do progresso da Hithium em relação às suas metas ambientais mais amplas, o evento destacou os aumentos de eficiência e as reduções de custos resultantes do desenvolvimento de fabricação inteligente da empresa. Isso também enfatiza o compromisso de sustentabilidade da empresa com o Objetivo 7, subseção 3, e seu foco em melhorar a eficiência energética. Juntamente com o tour por suas instalações, a Hithium ofereceu aos visitantes do Eco-Day uma prévia da nova tecnologia da empresa, incluindo a primeira célula de pequena capacidade projetada especificamente para tirar pessoas da pobreza energética, juntamente com um inovador produto de escala serviços públicos. Em sua apresentação no Eco-Day sobre o roteiro de produtos e a estratégia comercial da empresa, o cofundador e CEO da Hithium, Jason Wang, disse: "Nosso foco é tornar a transição energética acessível, para ajudar a acelerar a adoção de energia limpa. Nossa nova tecnologia e nossas inovações na produção de baterias atendem a esse objetivo. Quando reduzimos o LCOS para os parceiros, podemos tornar o armazenamento de energia mais viável para os proprietários de ativos. Quando reduzimos o custo para os consumidores finais que vivem em situação de pobreza energética, eles passam a ter mais acesso a uma energia limpa mais confiável. Para o Eco-Day, estamos comemorando esse progresso nas frentes de produção e de produto." Prévia: A primeira célula de pequena capacidade do mundo projetada para ser acessível a consumidores de energia fora da rede A Hithium revelou um novo produto universal de bateria de 1 kWh, o "Hero EE", para uso em áreas onde não há uma rede confiável e milhões de residências ou pequenas empresas têm apenas alguns eletrodomésticos ou aparelhos de baixa potência. Suas necessidades básicas podem ser atendidas por meio de um produto de armazenamento de energia em pequena escala e acessível. A célula pode ser carregada com uma corrente extra baixa proveniente de energia solar ou de uma microrrede local e tem a finalidade de aumentar o acesso à eletricidade para pessoas em locais onde o fornecimento de energia ainda não é confiável ou acessível. Com o novo produto, a Hithium visa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU em ambos os aspectos: acesso a uma energia acessível e atualização tecnológica para países onde muitos ainda vivem em situação de pobreza energética. Rompendo a escala de EV com o primeiro produto de bateria verdadeiramente centrado em serviços públicos

Como parte da celebração do Eco-Day da empresa, a Hithium apresentou o primeiro design de bateria de nível kAh para armazenamento de longa duração de 4 a 8 horas, chamado "MIC 1130Ah". O novo produto, cuja amostra estará disponível no primeiro trimestre de 2024, representará uma nova tecnologia de bateria sem precedentes para o mercado de armazenamento de energia em escala de serviços públicos, ultrapassando a barreira de 1000Ah pela primeira vez. A mudança para a fabricação inteligente altamente automatizada proporciona uma redução de 25% nos custos Desempenhando um papel primordial nos planos de expansão da produção da Hithium, a instalação inteligente em Chongqing alcança um aumento de cerca de 30% na eficiência em comparação com a instalação de fabricação de última geração da Hithium. A fábrica apresenta um nível significativamente mais alto de automação, o que permite que a empresa reduza o custo de produção de baterias em um quarto.

Sobre a Hithium Fundada em 2019, a HiTHIUM é uma fabricante líder de produtos estacionários de armazenamento de energia de alta qualidade para aplicações em larga escala, comerciais e industriais. Com quatro centros distintos de P&D e múltiplas instalações de produção "inteligentes", as inovações da HiTHIUM incluem melhorias inovadoras na segurança de suas baterias de íon de lítio, como também aumentos na vida útil. Com muitas décadas de experiência acumulada no campo entre seus fundadores e executivos seniores, a HiTHIUM aproveita sua especialização em BESS para oferecer avanços exclusivos em armazenamento de energia a parceiros e clientes. A empresa tem sede em Xiamen, China, com outras localizações para produção, pesquisa ou vendas em Shenzhen, Munique, Dubai e Califórnia. A HiTHIUM já enviou 17 GWh de capacidade de bateria.