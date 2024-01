Comunicado do Business Wire :Estée Lauder

Como apoiador inaugural do novo Programa de Estética e Cultura do Stanford Center on Longevity, a Estée Lauder assumiu um compromisso inicial de três anos para ajudar a financiar uma ampla gama de atividades de pesquisa, incluindo bolsas de pós-doutorado do New Map of Life e outros trabalhos para avançar a compreensão das percepções sobre longevidade e vitalidade.

Com base no compromisso da marca em promover a pesquisa sobre longevidade, a Estée Lauder anuncia seu apoio ao Stanford Center on Longevity, um centro de pesquisa interdisciplinar da Universidade de Stanford.

Por quase duas décadas, a Estée Lauder vem estudando o papel das sirtuínas na pele, obtendo 29 patentes no mundo inteiro e se apresentando em mais de 20 conferências científicas até o momento. Mais recentemente, a Estée Lauder revelou sua mais recente pesquisa na ciência da longevidade da pele para um público global no Congresso Mundial de Dermatologia, uma das maiores e mais prestigiadas conferências dermatológicas internacionais, realizada a cada quatro anos. Por meio de sua pesquisa de ponta, a Estée Lauder conseguiu avançar em sua compreensão da biologia do envelhecimento da pele, desenvolvendo sua tecnologia exclusiva e patenteada SIRTIVITY-LP?,que comprovadamente não apenas retarda, mas ajuda a reverter visivelmente o envelhecimento da pele.

"Sabemos que envelhecer bem envolve sentir-se bem conosco. Entretanto, poucas pesquisas exploraram os vínculos entre aparência e bem-estar", disse Laura L. Carstensen, Ph.D., professora de psicologia, Fairleigh S. Dickinson Jr., professora de políticas públicas e diretora do Stanford Center on Longevity. Professora de Políticas Públicas e diretora do Stanford Center on Longevity. "O aumento da expectativa de vida nos oferece a oportunidade de obter uma compreensão mais profunda sobre como as pessoas sentem subjetivamente a vitalidade e comunicam essa experiência aos outros. Acreditamos que a pele, como o maior órgão, desempenha um papel considerável na transmissão dessa vitalidade. Com o apoio da Estée Lauder, esperamos explorar mais profundamente como a aparência física e a saúde visível da pele influenciam as percepções do envelhecimento."

"Estamos entusiasmados por colaborar com o Stanford Center on Longevity, uma autoridade líder no avanço da pesquisa sobre longevidade", disse Boxford. "Com o apoio de seu novo Programa de Estética e Cultura, nosso objetivo é criar uma base fundamentada em dados para moldar o futuro da estética e ampliar a vida útil da pele."

Além da cientista líder da Estée Lauder, Dr. Nadine Pernodet, vice-presidente sênior de biociência, P&D global, o Coletivo Longevidade inclui a parceira de longa data da Estée Lauder, Dr. Danica Chen, professora de biologia metabólica, ciências nutricionais e toxicologia da Universidade da Califórnia em Berkeley; Jennifer Garrison, Ph.D.,professora assistente, Buck Institute for Research on Aging e cofundadora e diretora do Global Consortium for Reproductive Longevity & Equality; Dr. Mark Lachs, Irene e Roy Psaty professores distintos de Medicina e codiretores do Center of Aging Research & Clinical Care da Weill Cornell Medicine; Dr. Zakia Rahman, professora clínica de Dermatologia, Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford; Serena Liang Jing, bolsista do New Map of Life Fellow, Stanford Center on Longevity e Michael Clinton, fundador e CEO do ROAR Forward. Além disso, a embaixadora global da marca Estée Lauder de longa data, Carolyn Murphy, atuará como membro do Coletivo Longevidade, compartilhando suas percepções de beleza, bem-estar e estilo de vida. Tendo trabalhado com a marca Estée Lauder por mais de duas décadas, Murphy é uma das embaixadoras da beleza mais antigas do setor.

Aerin Lauder, fundadora e diretora de criação da AERIN, e diretora de estilo e design da Estée Lauder ReNutriv, disse: "Minha avó, Estée, foi uma pioneira. Ela estava à frente de seu tempo em todos os sentidos e mudou a forma como pensamos sobre envelhecimento, confiança e beleza. Hoje, a marca Estée Lauder continua incorporando seu espírito pioneiro, e acho que ela ficaria incrivelmente animada ao ver sua marca homônima liderando o novo movimento de longevidade da pele e inspirando os consumidores de todo o mundo a viver bem em qualquer idade."

