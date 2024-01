Comunicado do Business Wire :Energy Vault Holdings, Inc.

Energy Vault Appoints Australian Energy Sector Leader Stephanie Unwin to Its Board Of Directors (Photo: Business Wire)

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" ou a "Empresa"), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje a nomeação de Stephanie Unwin para o Conselho de Administração da Empresa, a partir da próxima reunião trimestral do Conselho da Energy Vault em março de 2024. Ela substitui Zia Huque, sócio-gerente da Prime Movers Lab LLC, que liderou o investimento da Série C da Energy Vault. A saída do Sr. Huque será simultânea à entrada da Sra. Unwin no Conselho.

A Sra. Unwin é a diretora-executiva da Horizon Power, uma concessionária de energia australiana totalmente integrada. Desde que assumiu esse cargo em 2019, ela liderou a empresa por um cenário de energia em rápida mudança e a posicionou com sucesso para um crescimento de longo prazo, acelerando projetos de descarbonização em toda a Austrália Ocidental. Antes de seu cargo na Horizon Power, a Sra. Unwin ocupou vários cargos executivos na Synergy, a maior geradora e vendedora de energia da Austrália Ocidental para clientes industriais e consumidores, incluindo gerente geral de vendas, gerente geral comercial e diretora de transformação. A Sra. Unwin também traz para o Conselho da Energy Vault uma significativa experiência em servir outros conselhos de empresas listadas, incluindo Alacer Gold Corp, Zenith Energy, Integra Mining Limited e vários empreendimentos conjuntos não listados. Nos dias atuais, ela é Membro do Conselho da Energy Networks Australia. Ao longo de sua carreira, a Sra. Unwin foi reconhecida como uma líder dinâmica nos setores de energia e renováveis, sendo nomeada uma das líderes de negócios mais influentes da Austrália Ocidental no Power 500 da Business News.

A Sra. Unwin se formou em economia e direito pela Murdoch University. Ela também é membro da Western Australia Bar Association.

"Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Stephanie, que traz para o nosso Conselho um marcante histórico de liderança dinâmica e orientada para resultados no setor de energia e renováveis", disse Robert Piconi, Presidente e CEO da Energy Vault. "À medida que continuamos a acelerar as implantações do conjunto de soluções de armazenamento de energia curto, longo e ultralongo da Energy Vault no mundo inteiro, estamos nos envolvendo em oportunidades significativas de crescimento na Austrália e na região mais ampla da Ásia-Pacífico. A experiência regional de Stephanie no setor de energia, combinada com sua experiência operacional e seu histórico de liderança de grandes empresas em fases de crescimento e transformação, é reconhecida no setor. Em nome do Conselho de Administração da Energy Vault, estamos ansiosos para trabalhar em parceria com Stephanie e suas futuras contribuições ao nosso Conselho, à medida que continuamos a executar nossos planos de crescimento global."

"É uma honra ter a oportunidade de ingressar no Conselho de Administração da Energy Vault", disse Stephanie Unwin. "Depois de mais de uma década trabalhando no setor de energia, sou apaixonada pelo desenvolvimento de soluções de armazenamento eficazes para possibilitar a transição energética, e estou inspirada pela tecnologia e pelo inovador conjunto de soluções de armazenamento da Energy Vault. Estou ansiosa para trabalhar ao lado dos demais membros do meu novo conselho para oferecer orientação e expertise à impressionante equipe de liderança executiva da Energy Vault."

Em relação a Zia Huque, o Sr. Piconi comentou: "As inúmeras contribuições de Zia para a Energy Vault como investidor em estágio inicial e, posteriormente, como consultor estratégico nos estágios posteriores de crescimento até a nossa IPO foram inestimáveis nos últimos anos. Ele desempenhou um papel importante como um verdadeiro parceiro de negócios durante as fases de crescimento global da empresa, e quero agradecer a ele e à equipe da Prime Movers Lab pela confiança e pelo apoio à nossa missão de descarbonização."

Sobre a Energy Vault