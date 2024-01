Comunicado do Business Wire :Bynder

A Bynder, líder global em Digital Asset Management (DAM), tem o prazer de anunciar a nomeação de Dominique LeBlond como diretor de produtos. Dominique veio da plataforma de comércio eletrônico da Heineken, Beerwulf®, onde atuou como diretor de produtos e de tecnologia. Dominique é um líder de produtos altamente experiente, com profundo conhecimento da experiência digital e do ecossistema de conteúdo. Ele ocupou cargos de produto sênior em setores de software baseados na Internet, com um histórico impressionante no fornecimento de soluções inovadoras de produtos e tecnologia para empresas da Fortune 1000. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com mais marcas adotando a tecnologia de IA em suas operações de conteúdo, Dominique garantirá que as necessidades dos clientes estejam no centro do roadmap de produtos da Bynder. Ele liderará a organização de produtos da Bynder para desenvolver e apoiar recursos novos e inovadores que inspirem as marcas a prosperar por meio de experiências excepcionais de conteúdo.

Dominique comenta: "Estou muito contente por me juntar a um grupo tão talentoso de pessoas que construíram a principal empresa global de DAM. A Bynder já está na vanguarda dos desenvolvimentos de produtos nesse espaço, especialmente em IA e operações de conteúdo, e estou ansioso para liderar a equipe e desbloquear a próxima fase de soluções inovadoras para nossos clientes e usuários." Bob Hickey, CEO da Bynder, disse: "Estou entusiasmado em dar as boas-vindas a Dominique à nossa equipe de 500 Byndies globais. As exigências e implantações de nossos clientes estão cada vez mais complexas, portanto, o conhecimento profundo de Dominique sobre fluxos de trabalho de conteúdo e casos de uso faz dele a escolha perfeita para nossa equipe de gerenciamento de classe mundial. A experiência de Dominique em obter insights orientados para o cliente e traduzi-los em recursos de produtos que proporcionam valor real ao cliente moldará e melhorará a experiência do cliente. Dominique será um parceiro excepcional para nossos clientes e os capacitará a oferecer experiências de conteúdo excepcionais em seus próprios ecossistemas, já que mais marcas do que nunca usam o conteúdo para obter uma vantagem estratégica." A nomeação de Dominique segue um impressionante ano de impulso para a Bynder, que recebeu um investimento majoritário da Thomas H. Lee Partners (THL) em dezembro de 2022, celebrou 10 anos de existência em janeiro de 2023 e relatou um crescimento de 185% na entrega de ativos ao longo de um período de seis meses. Além disso, o número total de ativos na plataforma da Bynder cresceu mais de 100% ao longo de 12 meses, e as integrações aumentaram mais de 20%, destacando a demanda por conteúdo em diversos pontos de contato. Para obter mais informações sobre as soluções de IA da Bynder, acesse: https://www.bynder.com/en/solutions/initiatives/ai-automation/ Sobre a Bynder A Bynder vai além do simples gerenciamento de ativos digitais. A plataforma de gerenciamento de ativos digitais permite que as equipes superem o caos da proliferação de conteúdo, pontos de contato e relacionamentos para prosperar. Com soluções poderosas e intuitivas que seguem a forma como as pessoas desejam trabalhar e um ecossistema ricamente integrado, a Bynder é a aliada da marca que unifica e transforma a criação e o compartilhamento de ativos, inspirando equipes, encantando clientes e elevando negócios.

Os mais de 500 funcionários da Bynder, conhecidos como 'Byndies', constituem juntos o maior pool de expertise em gerenciamento de ativos digitais do mundo. A Bynder capacita mais de 1,7 milhão de usuários em quase 4.000 organizações, incluindo Spotify, Puma, Five Guys e Icelandair. Fundada em 2013, a Bynder possui oito escritórios espalhados pelo mundo, incluindo Holanda, Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Austrália e Emirados Árabes Unidos. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

