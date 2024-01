Comunicado do Business Wire :Alorica Inc.

A Alorica Inc., uma confiável líder global em soluções de próxima geração para experiência do cliente (CX), foi nomeada um dos melhores locais de trabalho no Caribe e na América Central pelo Instituto Great Place to Work®. Recentemente, a Alorica obteve certificação na Colômbia, Guatemala, Honduras, México e Panamá com base no sentimento e na experiência dos funcionários em cinco importantes áreas: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e companheirismo. Mais de 7.300 funcionários participaram da pesquisa do Great Place to Work® - a autoridade global em cultura de trabalho, experiência do funcionário e comportamentos de liderança comprovados para fornecer receitas líderes de mercado, retenção de funcionários e aumento da inovação. Além de sua certificação nas Filipinas, esta é a terceira consecutiva do Great Place to Work® para a Alorica na Guatemala, como também a primeira em quatro outros países da América Latina.

"Tornar-se certificada pelo Great Place to Work® em cinco países simultaneamente em toda a região com base nas opiniões de milhares de funcionários é uma conquista notável que diz muito sobre nosso compromisso de colocar as pessoas em primeiro lugar", compartilhou Jose Ramirez, presidente da Alorica para a América Latina e o Caribe. "Nossas equipes são a força motriz por trás da cultura, do desempenho, do impacto na comunidade e do sucesso da Alorica. Continuaremos apoiando e capacitando nossa crescente força de trabalho para que eles permaneçam entusiasmados, concentrados e inovadores no fornecimento para nossos clientes na região e em todo o mundo."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na América Latina e no Caribe, a Alorica atualmente mantém operações em 9 países, com 19.600 funcionários. Desde o ano passado, a Alorica alcançou os seguintes marcos na região: