Bologna de Thiago Motta e Roma de Mourinho fazem confronto direto pelo Top 4 da Seria A

Desde sua aposentadoria, em 2018, Motta dirigiu o Genoa (2019) e o Spezia (2021-2022), antes de chegar em setembro de 2022 ao Bologna. Em sua primeira temporada no clube, terminou a Serie A em nono, a nove pontos da zona de classificação para a Liga Europa, que parava justamente na Roma (6ª, 63 pontos), treinada por Mourinho.

Motta, de 41 anos, era um dos jogadores 'nerazzurri' que, dirigidos por Mourinho, conquistaram o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Liga dos Campeões na temporada 2009/2010, a primeira 'tríplice coroa' do futebol italiano.

O ítalo-brasileiro Thiago Motta, técnico do Bologna, visita no domingo (17) a Roma do português José Mourinho em um confronto direto pelo Top 4 na 16ª rodada da Serie A.

Na atual edição do campeonato, os dois times estão mais acima.

Liderada no ataque pela dupla formada pelo argentino Paulo Dybala e o belga Romelu Lukaku, a Roma soma 25 pontos na quarta posição, que dá vaga para a Champions.

Já o Bologna (5º), com a mesma pontuação, só perdeu dois jogos e tem a terceira melhor defesa do campeonato com 12 gols sofridos, atrás da líder Inter de Milão e Juventus (2ª).

Mas Motta ainda tem um assunto pendente contra seu ex-treinador na Inter: conseguir uma vitória. Em quatro confrontos, dois deles quando comandava o Spezia, o ítalo-brasileiro sofreu três derrotas e conseguiu um empate em 0 a 0 com o Bologna, em maio deste ano.

Atentos ao que acontece neste duelo estarão Napoli (6º, 24 pontos) e Fiorentina (7ª, 24 pontos), também candidatos ao 'Top 4', que recebem o Cagliari (16º) no sábado e o Verona (19º) no domingo, respectivamente.

No topo da tabela, a Juventus abre a rodada na sexta-feira visitando o Genoa (14º), com chances de assumir provisoriamente a liderança, já que a Inter só entra em campo no sábado, contra a Lazio (10ª), em Roma.