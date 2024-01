Betis perde para Rangers (3-2) e se despede da Liga Europa

O Betis, que precisava de pelo menos um empate para avançar na Liga Europa, se despediu do torneio ao ser derrotado em casa pelo Rangers por 3 a 2 nesta quinta-feira (14), e agora terá que disputar a Liga Conferência, terceira competição europeia de clubes.

O time espanhol começou a rodada na primeira posição do Grupo C, mas acabou ficando em terceiro, ultrapassado pelo próprio Rangers, que ficou com a liderança, e pelo Sparta Praga, que bateu o Aris por 3 a 1.

Nesse cenário, o Betis irá disputar em fevereiro um playoff de acesso às oitavas de final da Liga Conferência com os segundos colocados desse torneio.