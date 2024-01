Bayern de Munique recebe Stuttgart em busca reação na Bundesliga

Uma semana depois de sofrer sua maior derrota na Bundesliga desde novembro de 2019 (5 a 1 para o Eintracht Frankfurt), o Bayern de Munique (2º) recebe o Stuttgart (3º) no domingo (17), no encerramento da 15ª rodada.

Horas antes do confronto na Allianz Arena, o líder Bayer Leverkusen recebe o Eintracht Frankfurt (7º).

No sábado, o Borussia Dortmund tentará repetir as boas atuações da Champions no Campeonato Alemão, depois de se classificar em primeiro lugar no "grupo da morte" do torneio continental, à frente de Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle.

Quinto colocado, o Dortmund vai à Baviera enfrentar o Augsburg (9º) e precisa vencer para não se afastar ainda mais do Leverkusen e se complicar na luta pelo título.

--- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação: