Aliviado com classificação na Champions, PSG visita Lille no Francês

Depois de empatar em 1 a 1 com o Borussia Dortmund no meio de semana e conseguir uma sofrida classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain visitará aliviado o Lille no domingo (17), pela 16ª rodada do Campeonato Francês.

Agora sem o peso de uma eliminação que seria desastrosa na Champions, o PSG vai em busca de mais uma vitória para aumentar ou pelo menos manter a vantagem de quatro pontos na liderança da Ligue 1 sobre o Nice (2º, 32 pontos), que joga no sábado contra o Le Havre (11º).

Mas o Lille (4º, 27 pontos) não será um adversário fácil para o time parisiense, já que também briga na parte de cima da tabela e pode alcançar o Monaco, terceiro colocado.