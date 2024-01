Acordo da COP28 terá pouco impacto na indústria petrolífera no Golfo

O influente ministro saudita de Energia, príncipe Abdel Aziz bin Salman, cujo país é o maior exportador de petróleo do mundo, foi rápido em minimizar o alcance da decisão em uma declaração ao canal saudita Al Arabiya Business.

O acordo aprovado na quarta-feira (13) na Conferência Climática da ONU, a COP28, em Dubai, para abandonar progressivamente os combustíveis fósseis terá, a curto prazo, pouco impacto na indústria petrolífera no Golfo, segundo autoridades e especialistas.

Abdel Aziz ben Salman já havia demonstrado anteriormente sua oposição à inclusão de uma redução dos combustíveis fósseis no acordo. Por fim, o texto omitiu qualquer menção de "redução progressiva" ou "eliminação progressiva" destas fontes energéticas.

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, grandes produtores de petróleo, também investem nas energias renováveis e afirmam o desejo de descarbonizar suas economias.

Assim como outros produtores, como os Estados Unidos, estão reforçando suas capacidades de produção face ao aumento esperado da demanda. Entretanto, as monarquias do Golfo não ignoram as oportunidades econômicas da transição energética, segundo analistas.

"Eles continuarão produzindo e exportando petróleo por décadas", declarou à AFP Ben Cahill, pesquisador do programa de segurança energética e de mudança climática do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.