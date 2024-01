Acordado cessar-fogo temporário entre junta militar e grupos armados em Mianmar

A China afirmou, nesta quinta-feira (14), que mediou um cessar-fogo temporário nos combates entre a junta militar e os grupos étnicos armados no norte de Mianmar, perto da fronteira de seu país.

As recentes negociações entre o Exército e os grupos, mediadas pela China, deram lugar a vários acordos "que incluem o cessar-fogo temporário e a manutenção do diálogo", disse a porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Mao Ning, em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os confrontos começaram no norte do estado birmanês de Shan depois que o Exército de Arakan (AA), o Exército da Aliança Democrática Nacional de Mianmar (MNDAA) e o Exército de Libertação Nacional Ta'ang (TNLA) lançaram uma ofensiva no final de outubro.