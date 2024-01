A dias do plebiscito, jovens chilenos perderam interesse na nova Constituição

Há quatro anos, os jovens chilenos lideraram um levante social que sacudiu a América Latina e resultou no processo de remoção de um símbolo do passado: a Constituição da ditadura de Pinochet. No entanto, foram perdendo o interesse e protagonismo ao longo do tortuoso caminho.

Neste domingo, os chilenos votarão em um plebiscito sobre a segunda proposta de Constituição redigida em menos de dois anos, que, segundo as últimas pesquisas, pode ser rejeitada, assim como aconteceu com o primeiro projeto elaborado por movimentos de esquerda com o apoio do jovem presidente Gabriel Boric, de 37 anos.

"Há um desgaste. O Chile passa por eleições há mais de cinco anos, uma após a outra. Então as pessoas estão cansadas, esgotadas com o assunto. Dizem: 'o que nos garante que isso vai mudar?'", afirma Fernanda Ulloa, estudante de Ciências Políticas e presidente da juventude do partido político Evópoli (centro-direita), de 24 anos.