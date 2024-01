Washington perde paciência com aliado Israel na guerra em Gaza

Os Estados Unidos não têm a intenção de questionar o apoio a Israel, mas estão ficando cada vez mais exasperados com a maneira como a guerra em Gaza está sendo conduzida, a ponto de demonstrarem publicamente suas discordâncias com o governo conservador de Benjamin Netanyahu.

Ao citar um "bombardeio indiscriminado" e a possível "erosão" do apoio internacional a Israel, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expôs sua crescente frustração com o primeiro-ministro israelense, e sua administração inclusive começa a falar sobre um "calendário" para as operações militares de alta intensidade em andamento.

As advertências têm aumentado nas últimas semanas: funcionários do alto escalão dos Estados Unidos, como a vice-presidente Kamala Harris e o secretário de Estado, Antony Blinken, disseram que o número de civis palestinos mortos é "muito alto" e que há uma "lacuna" entre os compromissos de Israel e a realidade no terreno.