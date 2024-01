Viola Amherd, ministra suíça da Defesa, é eleita presidente por um ano

"É um exemplo de por que vale a pena ouvirmos uns aos outros: a mistura do fresco com o cremoso funciona muito bem. E colocamos todos os garfos na mesma panela", explicou no Parlamento.

Amherd insistiu no compromisso de sua Presidência, tomando como exemplo uma especialidade culinária do Valais, seu cantão natal: o fondue que é metade queijo gruyère e metade queijo vacherin.

Esta advogada e notária de 61 anos iniciou sua carreira política na década de 1990 e, em 2019, herdou o cargo de ministra da Defesa. Até sua chegada ao governo, ela era praticamente desconhecida do público.

De acordo com uma pesquisa publicada no verão (boreal) pelo principal grupo de imprensa do país, o Tamedia, ela é considerada a ministra que trabalha melhor.

Com a guerra na Ucrânia, Amherd mostrou sua vontade de intensificar a cooperação militar internacional e de se aproximar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), desejo que não agradou ao principal partido do país, a UDC (direita radical), firme defensor da tradição da neutralidade suíça.

A nova presidente também expressou sua convicção de que "uma boa cooperação (com a União Europeia) é essencial para a Suíça".

Em grande parte honorário, o cargo de presidente da Confederação Suíça é um posto rotativo de um ano que os conselheiros federais combinam com suas funções ministeriais.